STOXX 600 atinge pico em uma semana com foco em estímulos da China e balanços

Os mercados encerraram uma semana volátil, em que Xangai caiu devido à incerteza em relação ao apoio político chinês à economia, os preços do petróleo subiam devido às tensões no Oriente Médio e os dados dos Estados Unidos levantaram dúvidas sobre o arrefecimento sustentado da inflação.

"Estamos agora naquela fase de limbo em que as economias não esperam entrar em recessão, as taxas ainda estão altas, não há um caminho claro para os cortes nos juros e os balanços têm sido resilientes, mas, mais uma vez, as expectativas eram muito baixas", disse Daniela Sabin Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

O índice de referência da França reverteu perdas iniciais e terminou em alta, depois que o governo apresentou seu orçamento para 2025, com planos de 60 bilhões de euros (65,5 bilhões de dólares) em cortes de gastos e aumentos de impostos sobre ricos e grandes empresas.

De modo geral, houve um sentimento de cautela, conforme investidores aguardavam a coletiva de imprensa do Ministério das Finanças da China no sábado, com expectativas de anúncios de estímulo econômico em alta.

O BCE se reunirá em 17 de outubro, e um corte nos juros está quase totalmente precificado, com uma mudança em dezembro também firmemente esperada.

Na próxima semana, a atenção estará voltada principalmente para os relatórios de lucros de companhias como ASML, Nordea Bank, Nokia, Sartorius e Volvo, entre outras.