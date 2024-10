Exportações da China crescem em setembro no ritmo mais fraco em 5 meses por demanda global fraca

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China cresceram em setembro no ritmo mais lento em cinco meses, sugerindo que os fabricantes não estão mais correndo com os pedidos antes da entrada em vigor de tarifas de vários parceiros comerciais e que a demanda global por produtos chineses está diminuindo.

Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 2,4% em setembro em relação ao ano anterior em termos de valor, segundo dados da alfândega divulgados nesta segunda-feira, contra previsão de aumento de 6,0% em pesquisa da Reuters com economistas. As exportações aumentaram 8,7% em agosto.

As importações tiveram alta de 0,3%, abaixo das expectativas de um aumento de 0,9% e contra um crescimento de 0,5% no mês anterior.