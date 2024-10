Petrobras deve reduzir investimentos previstos para 2025, dizem fontes

A redução na projeção para 2025 está sendo avaliada dentro da elaboração do novo plano estratégico para o período de 2025 a 2029, previsto ser divulgado em novembro.

O plano atual, para o período de 2024 a 2028, prevê aportes de 21 bilhões de dólares para 2025.

"Isso não será alcançado. A empresa vai buscar calibrar e equilibrar esse valor melhor", disse uma das fontes, na condição de sigilo.

A nova projeção ainda está sendo calculada. Uma das pessoas disse que as estimativas iniciais para 2025 giram em torno de 17 bilhões de dólares, o que seria um corte de 19%.

A revisão, segundo as fontes, ocorre por diversos motivos, como aumento de preços globais de insumos e equipamentos, que acabam levando a companhia a reavaliar os projetos, além de limitações de financiamento e timing de execução de obras, dentre outros.

No ano passado, a companhia ainda tinha planos de acelerar investimentos na Margem Equatorial, notadamente na Foz do Amazonas, que ainda aguarda autorização do Ibama para a exploração. Este ano uma greve do órgão ambiental atrasou uma série de projetos. Mas as fontes não comentaram estes temas.