Petrobras poderá antecipar operação de nova plataforma em Búzios para este ano, diz CEO

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras PETR4.SA poderá antecipar para este ano a entrada em operação do navio-plataforma Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, afirmou nesta segunda-feira a presidente da companhia, Magda Chambriard.

"A gente espera que ela (a plataforma) entre até o fim deste ano, ou no máximo bem no iniciozinho do ano que vem", afirmou a executiva, durante café da manhã com jornalistas, destacando que a unidade estava prevista no atual planejamento estratégico para 2025.