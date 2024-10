Petróleo cai 2% com Opep cortando projeção de crescimento da demanda de petróleo e preocupações com China

"A falta de um cronograma claro e a ausência de medidas para tratar de questões estruturais, como o consumo fraco e a dependência de investimentos em infraestrutura, apenas aumentaram a ambiguidade entre os participantes do mercado", observou Mukesh Sahdev, diretor global de mercados de commodities-petróleo da Rystad Energy.

As notícias negativas da China superaram as preocupações do mercado sobre a possibilidade persistente de que uma resposta israelense ao ataque com mísseis do Irã em 1º de outubro possa prejudicar a produção de petróleo.

Os EUA disseram no domingo que enviariam tropas para Israel, juntamente com um sistema antimísseis avançado, em um deslocamento altamente incomum destinado a reforçar as defesas aéreas do país.

"Embora seja provável que ocorra um ataque de Israel ao Irã, as últimas medidas de reforço dos militares norte-americanos podem ter acalmado as respostas de ambos os lados", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.