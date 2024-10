Cade aprova aquisição pela Vale de 15% do Minas-Rio da Anglo American

Dentre as opções logísticas consideradas, segundo o Cade, estão o uso de ferrovia Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e do corredor logístico EFVM - Porto de Tubarão, ambos os ativos pertencentes à Vale, assim como a construção de outro mineroduto, dentre outras.

Quando anunciou o negócio em fevereiro, a presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, afirmou que a operação permitiria não só a ampliação da vida útil de sua operação de minério de ferro no Brasil Minas-Rio, como também daria um leque de opções logísticas que permitiram dobrar a produção no ativo futuramente.

Com capacidade de produção anual de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro, o Minas-Rio leva a commodity por meio de um mineroduto de mina e unidade de beneficiamento da Anglo em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais, até o Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro.

(Por Marta Nogueira)