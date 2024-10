Lucro do BofA supera as estimativas com forte atividade de banco de investimento e trading

Por Arasu Kannagi Basil e Nupur Anand

(Reuters) - O lucro do terceiro trimestre do Bank of America caiu, à medida que o banco pagou mais aos clientes para manter seus depósitos, mas o resultado superou as estimativas, impulsionado pela forte atividade em banco de investimento e trading.

As taxas de banco de investimento do BofA subiram 18% em comparação com o ano anterior, para 1,4 bilhão de dólares, fortalecidas por uma recuperação na atividade nos últimos meses, com uma maior confiança estimulando os clientes a emitir dívidas e ações.