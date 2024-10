"Era da eletricidade" virá após pico iminente dos combustíveis fósseis, diz IEA

Levando isso em consideração, a participação de combustível fóssil na matriz energética global deverá ser de 75% em 2030, de acordo com o cenário, em comparação com os 80% atuais.

No relatório do ano passado, o mesmo cenário previa que os combustíveis fósseis representariam 73% da matriz energética em 2030.

PICO DE DEMANDA DE PETRÓLEO

No cenário elaborado com base nas políticas governamentais atuais, a demanda global de petróleo atinge o pico antes de 2030, com pouco menos de 102 milhões de barris/dia (mb/d), e depois cai para os níveis de 2023, de 99 mb/d, até 2035, em grande parte devido à menor demanda do setor de transportes em meio ao aumento do uso de veículos elétricos.

O relatório também apresenta o provável impacto sobre os preços futuros do petróleo se políticas ambientais mais rígidas forem implementadas globalmente para combater as mudanças climáticas.

No cenário atual da IEA, os preços do petróleo caem de 82 dólares por barril em 2023 para 75 dólares por barril em 2050.