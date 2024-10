Funcionários da Sanofi entrarão em greve na França contra venda de unidade, diz sindicato

PARIS (Reuters) - Sindicatos franceses convocaram os trabalhadores da Sanofi para entrar em greve a partir de quinta-feira em protesto contra a venda planejada do braço de saúde do consumidor do grupo farmacêutico, aumentando os obstáculos em torno de um negócio estimado em cerca de 16 bilhões de dólares.

"A greve começará às 5h (horário local), quando as pessoas começam seus turnos, e cobrirá toda a França", disse Fabien Mallet, representante da confederação sindical CGT, em entrevista à Reuters nesta quarta-feira, acrescentando que a convocação foi feita em conjunto com a confederação CFDT, as duas maiores entre funcionários da Sanofi.

A Sanofi disse na semana passada que havia entrado em negociações para vender o controle acionário de 50% de seu negócio de saúde do consumidor Opella para a empresa norte-americana de private equity Clayton Dubilier & Rice, um ano depois de sinalizar que estava procurando alternativas para o negócio.