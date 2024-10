Minério de ferro cai com peso do cenário de oferta global e demanda da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, com as perspectivas de oferta global mais firme e demanda chinesa mais branda ofuscando os dados comerciais mais fortes no principal consumidor mundial do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,88%, a 782,5 iuanes (109,92 dólares) a tonelada.