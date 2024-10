Morgan Stanley tem lucro acima das estimativas com ganhos em banco de investimento

À medida que os mercados se aproximam de máximas recordes e o Federal Reserve inicia seu ciclo de afrouxamento monetário, executivos expressaram otimismo de que as fusões e aquisições continuarão se recuperando após dois anos de pouca atividade.

O Morgan Stanley se beneficiou de um "ambiente construtivo", disse o presidente-executivo, Ted Pick, em um comunicado.

A receita das atividades do banco de investimento subiu 56% no terceiro trimestre.

O lucro do Morgan Stanley saltou para 1,88 dólar por ação, superando as projeções dos analistas de 1,58 dólar, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Em todo o setor, a receita global de atividades de investimento aumentou 21% nos primeiros nove meses do ano, liderada por um crescimento de 31% na América do Norte, de acordo com dados da Dealogic.

O lucro da atividade do banco de investimento do Morgan Stanley subiu para 3,19 bilhões de dólares, em comparação com 2,41 bilhões de dólares no ano anterior.