Taxas futuras de juros voltam a subir enquanto governo debate medidas fiscais

No mercado, porém, é justamente a ausência de um anúncio de medidas concretas que causa desconforto, assim como a percepção de que o governo não tem um discurso único em relação ao tema.

Na terça-feira, antes mesmo de qualquer anúncio concreto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que algumas iniciativas de contenção de gastos estão “interditadas” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, citando que a política de ganhos reais do salário mínimo não será alterada.

Nesta quarta-feira, notícias na imprensa deram conta que o governo planeja retirar as estatais do Orçamento federal, o que foi negado por Haddad. Conforme o ministro, “não há hipótese” de as estatais saírem da contabilidade do arcabouço fiscal.

“O debate interno em torno do fiscal se tornou público. Enquanto Haddad diz que vai ter um grande ajuste fiscal, Tebet indica que é para segurar a expectativa. Fala-se em retirar as estatais do Orçamento, mas Haddad diz o contrário”, comentou Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research.

“É tanta informação desencontrada que passa a ideia de que o governo não tem uma unanimidade sobre como atacar a questão fiscal”, acrescentou.

Em meio ao cenário fiscal nebuloso, as taxas dos DIs sustentaram ganhos firmes durante a sessão, em especial entre os contratos com prazos mais longos. A taxa do vencimento para janeiro de 2031 marcou a máxima de 12,82% às 9h58, em alta de 14 pontos-base ante o ajuste da véspera, mas ameaçou superar este pico em outros momentos do dia, inclusive durante a tarde.