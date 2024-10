China amplia fundos a projetos habitacionais para apoiar o setor

As promessas de mais financiamento para incorporadoras com pouco dinheiro e reformas urbanas fazem parte de uma série de medidas anunciadas nas últimas semanas com o objetivo de estabilizar um setor que entrou em crise em 2021, prejudicando o crescimento mais amplo da segunda maior economia do mundo.

"Pode-se dizer que o mercado imobiliário já começou a se recuperar", disse Ni aos repórteres.

Desde o ano passado, a China implementou políticas incrementais para aumentar a confiança dos compradores de imóveis em meio a preocupações com a queda persistente dos preços dos imóveis, com a entrega pontual das casas pelas incorporadoras e com a situação de seus empregos e rendas em uma economia frágil.

Não foram divulgadas estimativas oficiais sobre o número de casas pré-vendidas inacabadas. De acordo com um relatório do Nomura publicado em janeiro, 20 milhões de unidades foram vendidas, mas ainda não construídas.

Ni disse que 2,46 milhões de novas casas foram entregues desde maio.

Em janeiro, a China anunciou um plano para uma lista de projetos que podem receber financiamento para garantir que as incorporadoras possam concluir a construção e entregar as casas aos compradores.