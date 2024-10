Diretora-gerente do FMI diz que comércio desacelerou, mas não está retrocedendo

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que o comércio global não é mais o motor do crescimento que já foi, mas ainda está crescendo.

"O comércio desacelerou, mas não regrediu", disse Georgieva em uma discussão antes das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, acrescentando que a interdependência muito profunda construída ao longo de décadas tem sido um fator moderador para as restrições impostas principalmente pelas economias avançadas.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)