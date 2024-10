Diretora-gerente do FMI prevê crescimento morno no médio prazo e pede reformas

Ela alertou sobre a persistência dos preços altos que afetam desproporcionalmente os pobres e o potencial do conflito crescente no Oriente Médio para desestabilizar as economias regionais e os mercados globais de commodities.

Georgieva também expressou preocupação com o aumento dos gastos militares que afetam o financiamento disponível para outras prioridades, incluindo a ajuda aos países em desenvolvimento.

O protecionismo e as restrições comerciais crescentes estão fragmentando a economia global, limitando o crescimento do comércio e "jogando água fria em uma economia mundial já morna", disse Georgieva, que iniciou seu segundo mandato de cinco anos neste mês.

Ela disse que há algumas boas notícias, incluindo o recuo da inflação global e um retorno na direção da estabilidade de preços, com os mercados de trabalho esfriando de forma ordenada nos Estados Unidos e na Europa.

Os EUA não estão em recessão, apesar do início dos cortes na taxa de juros do Federal Reserve, que desencadearam recessões nos últimos três ciclos, e as taxas de desemprego devem permanecer relativamente baixas, disse ela.

"Nossas previsões apontam para uma combinação implacável de baixo crescimento e alto endividamento - um futuro difícil", disse Georgieva.