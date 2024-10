S&P 500 abre em máxima recorde com dados de vendas no varejo e ações de chips

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street saltavam nesta quinta-feira, com o S&P 500 registrando máxima recorde, uma vez que a previsão positiva da TSMC impulsionou as ações de semicondutores enquanto um aumento maior do que o esperado nas vendas no varejo em setembro apontou para força do consumo.

O Dow Jones subia 0,38%, para 43.243,07 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,57% na abertura, a 5.875,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,93%, para 18.537,212 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal em Bengaluru)