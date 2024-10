Dólar supera R$5,70 com descrédito da política fiscal e acumula alta semanal de 4,61%

“O mercado (está) ampliando seu ceticismo, de forma agora consistente, em relação à capacidade do governo em cortar gastos”, acrescentou.

Neste cenário, após registrar a cotação mínima de 5,6297 reais (-0,54%) às 9h01, logo após a abertura, o dólar à vista escalou até uma máxima de 5,7035 reais (+0,76%) às 16h39, pouco antes do fechamento.

O pessimismo com as contas públicas sustentou as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e o dólar ante o real ainda que não tenham surgido nesta sexta-feira, na avaliação de profissionais ouvidos pela Reuters, notícias novas -- nem positivas, nem negativas -- no front fiscal.

Durante evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer que o Brasil precisa crescer de forma sustentável. No mesmo evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou a abertura de crédito especial para pessoas prejudicadas pelo apagão em São Paulo.

No exterior, no fim da tarde o dólar seguia em queda ante as divisas fortes e ante a maioria das moedas de emergentes. Às 17h21, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,30%, a 103,470.

No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 14.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.