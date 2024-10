Início de construções de moradias unifamiliares nos EUA aumenta em setembro

As licenças para construção futura de moradias unifamiliares aumentaram 0,3%, atingindo uma taxa de 970.000 unidades.

Nos últimos anos, as novas construções se beneficiaram da escassez de casas usadas no mercado, mas um aumento nas taxas de hipoteca afastou os possíveis compradores. Isso levou a oferta de novas casas para venda a níveis vistos pela última vez em 2008.

As taxas hipotecárias caíram inicialmente depois que o Federal Reserve deu início ao ciclo de afrouxamento monetário no mês passado. Entretanto, elas subiram nas últimas três semanas, pois dados econômicos sólidos, incluindo vendas no varejo e revisões anuais das contas nacionais, forçaram os investidores a abandonar as expectativas de outro corte de 50 pontos-base na taxa de juros no próximo mês.

Os possíveis compradores de casas também têm relutado em voltar ao mercado, prevendo custos de empréstimos ainda mais baixos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)