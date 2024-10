Ibovespa avança com apoio de Vale e cena corporativa em foco; Hypera desaba

- EMBRAER ON valorizava-se 3,17%, após divulgar na sexta-feira à noite que entregou 57 aeronaves não relacionadas à defesa nos três meses encerrados em setembro, crescimento de 33% em relação a um ano antes. A companhia informou que sua carteira de pedidos firmes somava 22,7 bilhões de dólares ao final de setembro, seu nível mais alto em 9 anos. A empresa também entregou duas aeronaves C-390 Millennium em sua divisão de defesa e segurança no período.

- BRAVA ON ganhava 2,01%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, mas tendo também no radar anúncio pela empresa de que a ANP aprovou solicitações que permitirão a intensificação das atividades de manutenção e recuperação de integridade de unidades flutuantes no campo de Papa-Terra. A companhia manteve previsão de retomada da produção em dezembro. No setor, PETROBRAS PN registrava variação negativa de 0,43%.

- HYPERA ON desabava 14,49%, após decidir reduzir sua política de prazo de pagamento concedida a clientes, para otimizar capital de giro, conforme divulgado na última sexta-feira, após o fechamento do mercado. O CEO disse que a farmacêutica deve concluir uma parcela significativa da estratégia de otimização de capital de giro no quarto trimestre deste ano, mantendo os ajustes até o final de 2025 quando espera ter um nível de contas a receber de 60 dias.

- SABESP ON subia 1,47%, tendo como pano de fundo decisão da Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município de São Paulo relacionada a precatórios, que pode resultar em um pagamento de 455 milhões de reais à companhia de saneamento básico.

- LOCALIZA ON subia 1,02%, tendo no radar que a empresa aprovou a emissão de até 1 bilhão de reais em debêntures. Os recursos obtidos pela empresa com a operação serão utilizados para recomposição de caixa.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava decréscimo de 0,06%, em dia majoritariamente negativo para ações de bancos do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON era a exceção, com acréscimo de 0,49%.