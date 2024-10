IEA prevê excedente de oferta de petróleo e fraca demanda da China em 2025

"A economia chinesa com cerca de 4% (de crescimento) ou em torno disso significaria que a China precisará cada vez menos de energia", disse ele, acrescentando que a demanda por veículos elétricos, que se tornaram competitivos em termos de custo em relação aos carros convencionais, continuará a crescer.

"O impacto do estímulo não foi tão significativo quanto alguns dos observadores do mercado esperavam", disse Birol, referindo-se aos recentes anúncios fiscais de Pequim com o objetivo de reavivar o crescimento econômico.

"Ele ainda é limitado. E, como vemos hoje, será muito difícil ver um grande aumento da demanda chinesa por petróleo."

Os preços globais do petróleo estão oscilando em torno de 70 dólares por barril, depois de cair mais de 7% na semana passada, apesar do aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. [O/R]

"Um dos dois motivos pelos quais observamos uma reação moderada nos preços do petróleo é que a demanda está fraca este ano e a expectativa é de que ela será fraca no próximo ano", disse Birol, observando que a demanda chinesa por petróleo teria ficado estável este ano se não fosse pelos produtos petroquímicos.

Outro fator que limita os preços do petróleo é o aumento da oferta dos produtores não pertencentes à Opep -- EUA, Canadá, Brasil e Guiana --, que é maior do que o crescimento da demanda global de petróleo, acrescentou.