Taxas futuras de juros caem no Brasil em movimento de ajuste apesar de exterior desfavorável

“A curva de juros já coloca uma Selic em 13%. Está difícil enxergar esta Selic caindo”, pontuou durante a manhã o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, em comentário enviado a clientes. “O que era um minichoque de juros já começa a ficar com uma cara de um choque mais parrudo”, acrescentou.

Neste cenário, a taxa do DI para janeiro de 2028 atingiu a máxima de 12,99% às 9h05, em alta de 3 pontos-base ante o ajuste de sexta-feira. O viés de alta, no entanto, não se sustentou no Brasil e as taxas registraram baixas mais firmes entre o fim da manhã e o início da tarde. Às 11h09, a taxa do DI 2028 atingiu a mínima de 12,87%, em queda de 9 pontos-base.

“Hoje era para ser um dia ruim, (com) alta (dos yields) lá fora, dólar forte, Focus ruim”, comentou durante a tarde o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano. “Mas (as taxas) chegaram até a cair”, destacou, acrescentando que, após duas semanas de alta firme, as taxas pareciam buscar um ponto de equilíbrio.

A perda de força das taxas dos DIs pela manhã ocorreu em paralelo a declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante evento em São Paulo.

Campos Neto seguiu o roteiro recente de comentários, ao reforçar que medidas fiscais são importantes para o BC conseguir baixar os juros, que a missão da instituição é atingir a meta de inflação e que não há uma orientação (guidance) para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Na reta final da sessão, as taxas voltaram a registrar perdas um pouco maiores, em especial entre os contratos com prazos mais longos -- justamente os mais afetados pelas elevações recentes, em meio à desconfiança do mercado com a capacidade do governo Lula de controlar as contas públicas.