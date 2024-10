Campos Neto mostra preocupação com inflação desancorada e reforça compromisso com a meta

Ele destacou que tanto as projeções de inflação do BC quanto as expectativas de mercado para o comportamento dos preços à frente passaram a desancorar em meio a esse cenário.

“Então, achamos que é apropriado neste momento começar a tratar desta questão. É muito importante comunicar às pessoas que somos sérios em atingir o alvo (da meta), porque o Brasil tem uma grande memória de inflação.”

O centro da meta de inflação contínua perseguida pelo BC é de 3%. A margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Nos cálculos mais recentes do mercado, divulgados no relatório Focus do BC, a projeção de inflação para 2024 está em 4,50% -- no teto da meta -- e para 2025 está em 3,99%.

FISCAL

Na entrevista, o presidente do BC voltou a avaliar que o Brasil precisa mostrar um choque fiscal positivo para que possa conviver estruturalmente com níveis mais baixos de juros.

"É muito difícil imaginar uma situação na qual a gente consiga viver com juros muito mais baixos do que hoje a menos que sejamos capazes, de alguma forma, de produzir um choque positivo no fiscal", disse.