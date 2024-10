Uma pessoa morre e 10 são internadas após infecções por E. coli ligadas a sanduíche do McDonald's

(Reuters) - Dez pessoas foram hospitalizadas e uma pessoa idosa do Estado norte-americano do Colorado morreu após infecções por E. coli ligadas ao hambúrguer Quarterão, do McDonald's, em 10 Estados dos EUA, informou nesta terça-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

As ações do McDonald's caíam cerca de 6% no pós-mercado norte-americano.

Todos os pacientes identificados disseram ter comido no McDonald's antes de ficarem doentes, e a maioria mencionou especificamente ter comido o Quarterão, segundo o CDC.