HSBC divide operações em grande reestruturação e nomeia primeira mulher para diretoria financeira

Os executivos dessa divisão, no entanto, têm procurado proteger seus clientes dos esforços de "cross-selling" da divisão de Global Banking do HSBC, segundo fontes do banco.

Ao combinar as duas divisões -- exceto em Hong Kong e no Reino Unido -- na nova divisão corporativa e institucional, Elhedery espera promover uma cooperação mais estreita e cumprir o recente foco declarado do credor de fazer "cross-selling" de mais produtos para clientes com foco internacional.

O HSBC não disse qual será a economia de custos projetada nem indicou quantos empregos serão afetados, mas apontou que mais detalhes poderão surgir quando o banco divulgar os resultados do terceiro trimestre em 29 de outubro.

Analistas disseram que, embora a reformulação tenha parecido abrangente, ela não abordou totalmente os desafios do banco em relação a como preservar os lucros enquanto as taxas de juros caem em todo o mundo.