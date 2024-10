Dólar fecha quase estável no Brasil apesar de avanço no exterior

Às 17h15, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,07%, a 5,6960 reais na venda.

No exterior o viés para a moeda norte-americana era positivo desde o início da sessão, em sintonia com o avanço do rendimento do Treasury de dez anos, que chegou a atingir 4,25% pela manhã.

Por trás do movimento estava a expectativa de cortes menores de juros pelo Federal Reserve no futuro próximo, em função da força da economia dos EUA, além do aumento da probabilidade de o republicano Trump derrotar a democrata Kamala Harris na disputa pela Casa Branca.

As promessas de Trump de elevar impostos de importação, conter a imigração e baixar impostos têm sido consideradas inflacionárias, sustentando nas últimas semanas o avanço do dólar e dos yields.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de 5,7334 reais (+0,64%) às 11h38. Depois disso o dólar reduziu os ganhos e retornou para perto da estabilidade, com alguns agentes aproveitando as cotações acima de 5,70 reais para vender moeda.

Além do exterior, o dólar encontrava certa sustentação no cenário fiscal incerto no Brasil. No mercado, uma das dúvidas é se as medidas de contenção de gastos a serem apresentadas pelo governo após as eleições municipais serão, de fato, eficazes.