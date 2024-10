Minério de ferro cai com cenário mais fraco para o aço e previsões de crescimento da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram as perdas pela segunda sessão nesta quarta-feira, com uma perspectiva mais fraca do mercado global de aço e previsões mais brandas para a recuperação econômica chinesa ofuscando a mais recente série de medidas de estímulo da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,91%, a 746,0 iuanes (104,60 dólares) a tonelada.