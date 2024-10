TCU homologa acordo que amplia prazo de concessão do Aeroporto de Guarulhos em troca de R$1,4 bi em investimentos

"Pela proposta, parte das despesas poderão ser divididas entre a concessionária e o poder público, a depender da evolução da demanda de passageiros do aeroporto", acrescentou o tribunal no comunicado. "As cláusulas contratuais também serão atualizadas de acordo com as novas regras da Anac no que diz respeito às penalidades e termos de arbitragem."

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)