Ações fecham estáveis, após problemas econômicos ofuscarem balanços otimistas

O setor de viagens e lazer liderou os ganhos setoriais, com um salto de 3,2%, atingindo um pico em quase sete meses, com a Evolution, da Suécia, em alta de 15% após divulgar lucros do terceiro trimestre em linha com as previsões, apesar dos problemas contínuos com sua força de trabalho da Geórgia.

As ações de luxo foram as próximas da fila, com a Hermes em alta de 1% depois que o fabricante da bolsa Birkin relatou um grande aumento nas vendas do terceiro trimestre. Isso provavelmente ajudou o ganho de 2% da Kering em face do aviso de lucro operacional de 2024 da proprietária da Gucci.

O setor automobilístico, que teve um desempenho inferior durante a maior parte do ano, foi impulsionado pela alta de 4,7% da montadora francesa Renault após um aumento inesperado em sua receita trimestral.

O índice de bens pessoais e domésticos subiu quase 1,1%.

Entretanto, uma pesquisa mostrando que a atividade comercial da zona do euro estagnou novamente este mês e permaneceu em território contracionista limitou o otimismo.

O STOXX teve um início de ano forte devido às expectativas de futuros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), mas o índice estagnou recentemente, com investidores refletindo sobre uma economia estagnada, a fraca demanda chinesa e o impacto das eleições nos Estados Unidos sobre a união monetária.