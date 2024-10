Dólar cai sob influência do exterior e de falas de Haddad e Campos Neto

Às 17h11, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,35%, a 5,6700 reais na venda.

No início do dia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) subiu 0,54% em outubro, ante alta de 0,13% em setembro. A expectativa de economistas ouvidos pela Reuters era de elevação de 0,50%.

Em 12 meses até outubro, o indicador, considerado uma espécie de prévia para a inflação oficial, subiu 4,47%, acima dos 4,12% do mês anterior e a projeção de 4,43%.

O IPCA-15 acima do esperado, somado às preocupações do mercado em relação ao equilíbrio fiscal do governo, sustentou o avanço do dólar pela manhã, avaliou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

“O IPCA-15 mais forte induz preocupações no mercado, ainda mais com um fiscal ruim e a inflação em alta”, disse Rugik. “Isso fez o dólar no Brasil trabalhar em descompasso com o que se via lá fora, onde a moeda caía.”

Às 10h36, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de 5,7215 reais (+0,49%).