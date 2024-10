Ibovespa fecha em alta após cinco quedas com alívio nos DIs

"Na atual situação, com inflação rodando mais perto do teto do que do centro do intervalo de tolerância, e com as expectativas de inflação desancoradas, os detalhes importam menos do que o usual", afirmou em nota a clientes.

"O relevante aqui é entender que a política econômica -- e não apenas a política monetária -- deveria ter como prioridade fazer o que tiver que ser feito para trazer a inflação, e as expectativas de inflação, de volta para a meta", acrescentou.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta 0,9%, em dia positivo para os bancos do Ibovespa. SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,32%, BRADESCO PN subiu 0,2% e BANCO DO BRASIL ON encerrou com acréscimo de 0,11%.

- PETROBRAS PN avançou 0,67%, apesar da piora do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 0,77%. A estatal comunicou que investirá 60 milhões de reais em nova fase de testes e medições de ventos no mar, enquanto prevê elevar produção de Tupi em 2027.

- VALE ON subiu 0,59% com agentes na expectativa do resultado do terceiro trimestre, que será divulgado após o fechamento. Na Ásia, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian, na China, fechou em queda de 0,26%, mas o vencimento de referência em Cingapura subia 0,29%.