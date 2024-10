Lojas Renner vai bonificar acionistas na proporção de 1:10

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner informou na noite de quarta-feira que seu conselho de administração aprovou bonificação de acionistas na proporção de uma nova ação para cada 10 papeis detidos pelos investidores, em um aumento de capital de 518,6 milhões de reais.

A companhia vai emitir 96.322.699 ações ordinárias, com custo unitário atribuído de 5,38 reais, afirmou a rede de varejo em fato relevante.

A empresa afirmou que as ações mantidas em tesouraria, no plano de opção de compra de ações, no plano de ações restritas também serão bonificadas.