Minério de ferro cai na China com dados mistos sobre produção

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura, no entanto, subia 0,65%, a 99,35 dólares a tonelada, por volta das 8h (horário de Brasília).

Os relatórios de produção das principais mineradoras mostraram que elas superaram problemas no fornecimento e aumentaram as atividades nos últimos meses, enquanto a produção de aço está caindo, disseram os analistas do ANZ em uma nota.

A Fortescue, da Austrália, a quarta maior mineradora de minério de ferro do mundo, divulgou na quinta-feira um aumento de 4% em seus embarques de minério de ferro no seu primeiro trimestre, mas observou uma queda nos preços realizados.

No entanto, a Kumba Iron Ore da África do Sul informou que sua produção total no terceiro trimestre diminuiu 3%, deixando inalterada sua orientação de vendas.

As leituras de quinta-feira seguem as estimativas de produção acima do esperado de outras grandes mineradoras, incluindo a BHP, e ocorrem em um momento em que rivais como a Vale e a Rio Tinto estão se movimentando para expandir os suprimentos.

A produção de aço bruto da China atingiu 77,1 milhões de toneladas em setembro, baixa de 6,1% no mês a mês e de 3,1% em relação ao ano anterior, mostraram dados da Associação Mundial do Aço na quarta-feira.