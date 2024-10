Ministros do G20 concordam em comércio focado em desenvolvimento sustentável e papel maior da mulher

BRASÍLIA (Reuters) - Ministros do G20 concordaram nesta quinta-feira que o comércio internacional e os investimentos devem focar no desenvolvimento sustentável e em aumentar a participação feminina no comércio global. Eles também concordaram sobre a necessidade de acelerar a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC), para obter um sistema de resolução de conflitos “mais rápido, ágil e efetivo”, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. As propostas dos ministros do G20 que se encontraram em Brasília serão levadas aos líderes do grupo no encontro anual que será sediado no Rio de Janeiro, em novembro, e anexados ao comunicado conjunto do encontro. Alckmin afirmou que será a primeira vez que o G20 abordará o tema do aumento da inclusão feminina no comércio internacional, acrescentando que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistiu que o tema deve se tornar um dos princípios do G20. O Brasil, que também sediará o encontro climático COP30 no ano que vem, deu prioridade à necessidade de combater as mudanças climáticas e propôs que o G20 peça mais comércio e investimentos que incentivem o desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável. Lula também trata como prioridade a reforma da governança global das instituições, e os ministros concordaram em apoiar a reforma da OMC e o fortalecimento de um sistema comercial multilateral, informou um comunicado emitido pelo governo. “Ressaltamos a importância de um sistema multilateral de comércio baseado em regras, não discriminatório, justo, aberto, inclusivo, equitativo, sustentável e transparente, com a OMC em seu núcleo. Trabalharemos para garantir um campo de jogo nivelado e concorrência justa para promover um ambiente favorável de comércio e de investimentos para todos", disse a declaração. O encontro de um dia de duração evitou temas polêmicos, embora participantes tenham expressado suas visões sobre Rússia e Ucrânia e a situação na Faixa de Gaza. Alguns querem discuti-los no G20, enquanto outros creem que não é o fórum correto, informou o comunicado. “Houve discordâncias sobre o esboço dos textos e coisas foram retiradas deles, mas no fim houve consenso sobre tudo, incluindo a proposta das mulheres no comércio internacional”, afirmou um diplomata asiático que participou do encontro. (Reportagem de Anthony Boadle)

