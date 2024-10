Redes de fast-food retiram cebolas de cardápio após surto de E. coli no McDonald's

Por Brad Brooks

LONGMONT, Colorado (Reuters) - As cadeias de fast-food dos Estados Unidos estavam retirando as cebolas frescas de seus cardápios nesta quinta-feira, após terem sido apontadas como provável fonte de um surto de E. coli nos restaurantes do McDonald's que deixou 49 pessoas doentes e uma morta.

A Restaurant Brands International, controladora do Burger King, rival do McDonald's, e a Yum Brands informaram que também estavam removendo cebolas frescas de seus menus. Cerca de 5% das unidades do Burger King retiraram cebolas do cardápio, segundo um porta-voz da rede.