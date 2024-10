Taxas futuras de juros despencam após Haddad e Campos Neto defenderem ajuste fiscal

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,222%, ante 11,228% do ajuste anterior. A taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,61% ante 12,757%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 12,72%, ante 12,846%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,6%, ante 12,843%.

No início do dia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 subiu 0,54% em outubro, ante alta de 0,13% em setembro. A expectativa de economistas ouvidos pela Reuters era de elevação de 0,50%. Em 12 meses até outubro, o indicador, considerado uma espécie de prévia para a inflação oficial, subiu 4,47%, acima dos 4,12% do mês anterior e a projeção de 4,43%.

“Este IPCA-15 elevado, com pressão altista dos alimentos e de energia elétrica, somado à piora em serviços subjacentes, reforça a expectativa de aceleração dos juros por parte do BC na próxima reunião do Copom, em novembro”, avaliou o departamento de Pesquisa Econômica do Banco Daycoval, em análise enviada a clientes.

Em reação, as taxas dos DIs sustentaram altas no início do dia, em sintonia com o avanço do dólar ante o real.

Ao longo da manhã, no entanto, as taxas futuras foram perdendo força na esteira do recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após alguns balanços corporativos positivos nos EUA compensarem preocupações com a possível eleição do republicano Donald Trump para a presidência.