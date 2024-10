Banco Mundial prepara lançamento de 1º swap de dívida por desenvolvimento, diz vice-presidente

Por Karin Strohecker

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Mundial lançará seu primeiro swap de dívida por desenvolvimento dentro de algumas semanas, disse o vice-presidente e tesoureiro da instituição, Jorge Familiar, à Reuters, à medida que o credor expande seu conjunto de ferramentas para ajudar economias que enfrentam desafios de liquidez.

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, anunciou antes das reuniões anuais em conjunto com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que a instituição está trabalhando com vários países em possíveis formas de reformular o perfil da dívida a fim de reduzir os custos de serviço e ajudar os governos a canalizar fundos para projetos de desenvolvimento, vida e educação.