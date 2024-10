Crise de E. coli do McDonald's revela por que contaminação de vegetais é "problema mais difícil" que a de carne bovina

Samadpour, chefe-executivo do IEH Laboratories and Consulting Group e contratado pela Chipotle para reformular seu regime de segurança alimentar após uma série de episódios de contaminação em meados da década de 2010, disse que as autoridades do Departamento de Agricultura dos EUA insistiram em testes mais rigorosos de carne bovina. "Passamos de um ou dois recalls de carne bovina por mês para um recall a cada um ou três anos", disse Samadpour.

Testes rigorosos semelhantes são aplicados a produtos agrícolas, e as cadeias de fast-food e outros compradores geralmente os exigem. Mas os testes não detectam tudo. Quanto mais limpo for o produto, mais difícil será sua detecção, disse Samadpour.

Tanto o McDonald's quanto a Taylor Farms, fornecedora de cebolas amarelas para o McDonald's nos Estados afetados, são empresas grandes e sofisticadas, e amplamente consideradas pelos especialistas em segurança alimentar como referência em práticas seguras.

Os fornecedores do McDonald's testam os produtos com frequência e o fizeram no intervalo de datas indicado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para o surto, e nenhum deles identificou essa cepa de E. coli, disseram os porta-vozes da empresa.

(Reportagem de Waylon Cunningham em Nova York)