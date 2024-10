Eletrobras vai captar US$400 mi em financiamento com agência italiana

A operação foi estruturada na forma de sindicato de bancos, tendo a liderança do Citibank, afirmou a Eletrobras. A Sace dará cobertura de garantia do risco de 80% do montante desembolsado, e os 20% remanescentes serão garantidos pelo sindicato de bancos, pelo prazo de 10 anos, sendo três anos de carência e sete de amortização.

(Por Alberto Alerigi Jr.)