Encomendas de bens de capital dos EUA superam expectativas em setembro

Os custos mais altos de empréstimos têm sido uma restrição ao investimento das empresas, embora o afrouxamento das condições financeiras, com o Federal Reserve se preparando para cortar a taxa de juros, tenha impulsionado os gastos com equipamentos no segundo trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa caíram 4,5%, depois de terem diminuído 4,4% em agosto. As remessas desses bens recuaram 3,6%, após queda de 2,0% no mês anterior.

Essas remessas entram no cálculo do componente de gastos empresariais com equipamentos no relatório do Produto Interno Bruto. O investimento empresarial em equipamentos aumentou a uma taxa anualizada de 9,8% no segundo trimestre, contribuindo para o ritmo de crescimento de 3,0% da economia.

As estimativas de crescimento para o trimestre de julho a setembro estão atualmente em 3,4%. O governo publicará sua estimativa do PIB do terceiro trimestre na próxima semana.

