Diretor do BC sobe tom em alerta sobre fiscal e vê mercado assustado com ingredientes recentes

Entre os fatores, o diretor citou a previsão de aumento do déficit de empresas estatais por meio da aceleração de investimentos dessas companhias por fora do arcabouço fiscal, apontando também que o mercado está inquieto com a possibilidade de o governo não atingir a meta fiscal de déficit zero de 2025.

Além disso, ele mencionou o uso de fundos para financiar políticas públicas por fora do Orçamento e uma preocupação de agentes privados com um crescimento das emissões de Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) pelo BNDES, que conta com subsídio implícito.

"Se juntarmos tudo isso, talvez possamos entender um pouco melhor o prêmio que vemos em diferentes faixas da curva (de juros)", afirmou, argumentando também que o país tem um déficit nominal que gera preocupações com a capacidade de melhora na trajetória da dívida pública.

Gomes acrescentou que gastos obrigatórios do governo comprimem o Orçamento, o que pode inviabilizar o cumprimento do limite de despesas do arcabouço fiscal, e ecoou opiniões de que são necessárias reformas estruturais para que o regramento se sustente.

O diretor apontou que a previsão de desaceleração fiscal neste semestre não deve impactar as expectativas de inflação e que o país precisa de um choque nas contas públicas para que as previsões de mercado para os preços à frente se movam substancialmente.

A equipe econômica tem afirmado que apresentará a partir de novembro propostas de contenção de gastos públicos para que o arcabouço se sustente e a dívida pública se estabilize abaixo de 80% do PIB, em meio à desconfiança do mercado sobre a capacidade do governo de alcançar a meta de déficit primário zero.