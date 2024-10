Suzano foca em redução de alavancagem e vê mercado favorável para celulose

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano está concentrada em reduzir níveis de endividamento e tirar proveito de recentes aquisições e da conclusão do bilionário projeto de investimento em uma nova fábrica de celulose e não vê grandes movimentos "transformacionais" à frente, afirmou seu presidente-executivo, João Alberto Fernandez de Abreu, nesta sexta-feira.

"Sobre alocação de capital, é simples: a Suzano não fará nenhum movimento transformacional, qualquer tamanho de tíquete que impacte de maneira importante nossa alavancagem", disse o executivo em teleconferência em inglês sobre os resultados da empresa no terceiro trimestre, divulgados na noite da véspera.

O vice-presidente financeiro, Marcelo Bacci, afirmou, por sua vez, que a Suzano não pretende mudar sua política de dividendos "como resultado do momento que vivemos hoje", em que a companhia prevê uma rápida desalavancagem em razão da captura dos resultados do investimento na nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul, o chamado "Projeto Cerrado".