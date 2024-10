Taxas futuras de juros voltam a subir com mercado à espera de medidas fiscais

O avanço das taxas nesta sexta-feira foi mais perceptível nos vencimentos a partir de janeiro de 2026, enquanto a ponta curta da curva seguiu precificando elevação de 50 pontos-base da taxa básica Selic em novembro. Hoje a Selic está em 10,75% ao ano.

Perto do fechamento a curva precificava 92% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em novembro, contra 8% de chance de elevação de 75 pontos-base. Na quinta-feira os percentuais eram os mesmos.

Ainda que a curva sugira que os investidores estão convictos quando à decisão, eles estarão especialmente atentos à comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Isso porque o colegiado se reunirá em 5 e 6 de novembro e anunciará ao fim do segundo dia o patamar da Selic, enquanto a eleição norte-americana ocorrerá em 5 de novembro, com o vencedor da disputa ainda indefinido no dia 6. Para completar, a decisão do Federal Reserve sobre juros ocorrerá em 7 de novembro -- já após o Copom.

Até o encontro do Copom, investidores estarão atentos às negociações políticas em Brasília e aos dados fiscais a serem divulgados. A má notícia é que, em função da greve dos servidores, o Tesouro adiou para o fim de outubro a divulgação dos números referentes à dívida pública. A previsão inicial era de divulgação nesta sexta-feira.

No exterior, os yields seguiam em alta no fim da tarde. Às 16h37, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 4 pontos-base, a 4,244%.