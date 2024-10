Ação acusa Subway de enganar clientes sobre quantidade de carne em seus sanduíches 

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Um novo processo acusa o Subway de "enganar grosseiramente" os clientes ao fazer propaganda de sanduíches que contêm pelo menos três vezes mais carne do que o que realmente é vendido.

Segundo uma ação coletiva proposta, apresentada nesta segunda-feira no tribunal federal do Brooklyn, os anúncios do sanduíche Steak & Cheese do Subway mostram a carne transbordando, alcançando quase a mesma altura do pão ao redor.