Boeing vai levantar até US$19 bilhões em oferta de ações

(Reuters) - A Boeing lançou nesta segunda-feira uma oferta de ações que pode levantar até 19 bilhões de dólares, por meio da venda de 90 milhões de ações ordinárias e 5 bilhões de dólares em ações depositárias, que representam uma participação em ações preferenciais conversíveis.

A estratégia foi anunciada na expectativa de reforçar as finanças da Boeing, que enfrenta uma greve de milhares de trabalhadores desde setembro e que interrompeu a produção do jato mais vendido da companhia, o 737 MAX.

A combinação de problemas trabalhistas e de produção fez com que a Boeing queimasse dinheiro nos últimos três trimestres. Na semana passada, a empresa relatou um prejuízo de 6 bilhões de dólares para o terceiro trimestre e disse que terá consumo de caixa no próximo ano. No mesmo dia, os trabalhadores em greve rejeitaram uma oferta melhorada de reajuste feita pela empresa.