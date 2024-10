Dólar fecha estável ante real com mercado à espera de dados e eventos econômicos

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,04%, a 5,7115 reais na venda.

No exterior, o dólar sustentou sinais mistos em relação às demais divisas de países emergentes, o que sugeria certa cautela antes da divulgação de uma bateria de dados nos EUA: o relatório Jolts de empregos na terça-feira, o PIB no terceiro trimestre na quarta, o índice de inflação PCE e os pedidos de auxílio-desemprego na quinta e o relatório de empregos payroll na sexta.

Além disso, na próxima semana ocorrem a eleição presidencial norte-americana no dia 5 de novembro e a decisão de juros do Federal Reserve no dia 7.

O cenário no Brasil também sugeria cautela. Passado o segundo turno das eleições municipais, investidores aguardavam pelo anúncio do governo Lula de medidas para contenção de gastos, com foco no cumprimento da meta fiscal de 2024.

Já o Banco Central do Brasil decide sobre a taxa básica Selic, hoje em 10,75% ao ano, no dia 6 de novembro -- um dia depois da eleição presidencial dos EUA e um dia antes da decisão do Fed.

Neste ambiente, o dólar à vista oscilou entre a cotação máxima de 5,7209 reais (+0,25%) às 9h16, pouco depois da abertura, e a mínima de 5,6864 reais (-0,35%) às 10h00, ainda no início da sessão. Depois disso, seguiu oscilando em margens estreitas, sem se afastar da estabilidade.