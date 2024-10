Instabilidade política no Japão complica perspectivas do BC e da política fiscal

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - A perda da maioria parlamentar pelo bloco governista do Japão aumentou as perspectivas de que um novo governo precisará elevar os gastos, gerando possíveis complicações para novas altas da taxa de juros pelo banco central japonês.

O Partido Liberal Democrático (PLD), do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, e seu parceiro de longa data, o Komeito, não conseguiram manter a maioria na eleição para a câmara baixa do Parlamento no fim de semana, lançando dúvidas sobre quanto tempo o primeiro-ministro poderá manter seu cargo.