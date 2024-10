Mercados se preparam para duas semanas agitadas de eleições e decisões de juros

Enquanto isso, medidas derivadas de contratos financeiros chamados opções, que são usados para se proteger contra oscilações no mercado, mostram que os investidores estão prevendo um salto na volatilidade da moeda e dos títulos ao longo do próximo mês.

Ainda assim, as ações permanecem em geral calmas devido aos fortes dados e balanços dos EUA, embora o índice VIX de oscilações esperadas do mercado acionário esteja acima de sua média de 2024, sinalizando uma possível turbulência no futuro.

"Teremos duas semanas bastante incríveis e voláteis", disse Ales Koutny, chefe de taxas internacionais da Vanguard, que afirmou ter vendido alguns ativos em favor de dinheiro.

"Vamos começar a ter um aumento da volatilidade, e isso só vai se acalmar na semana após a eleição (dos EUA)."

TRUMP

Trump está lado a lado com a vice-presidente democrata Kamala Harris nas pesquisas. No entanto, investidores estão seguindo as deixas dos mercados de apostas, onde as probabilidades mudaram a favor de Trump.