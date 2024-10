Risco-país da Argentina cai para menor nível em mais de 5 anos

BUENOS AIRES (Reuters) - O risco-país da Argentina, um reflexo de como investidores veem a dívida do país, caiu nesta segunda-feira para seu nível mais baixo desde meados de 2019, refletindo o aumento do otimismo do mercado no governo do presidente Javier Milei.

O benchmark de risco do J.P. Morgan, que mostra o spread dos rendimento dos títulos em relação à dívida comparável do governo dos Estados Unidos, caiu 48 pontos e ficou em 919, enquanto os títulos soberanos subiram 1,2%.

Na sexta-feira, o índice caiu abaixo do nível-chave de 1.000 pontos-base, um reflexo da crescente confiança dos investidores desde que Milei assumiu o cargo em dezembro passado.