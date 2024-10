Ações da China fecham em baixa sob peso e setores de energia e imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em baixa nesta terça-feira, pressionadas pelas ações dos setores de energia e imobiliário, já que os investidores aguardavam detalhes sobre as medidas de estímulo de uma reunião da alta liderança na próxima semana, que, segundo fontes, pode incluir mais de 1,4 trilhão de dólares em emissão extra de dívida.

Duas fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters, em matéria publicada após o fechamento do mercado, que a China está avaliando a emissão extra no âmbito de um pacote fiscal destinado a revitalizar a economia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,08%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,49%.