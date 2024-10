Dólar atinge maior valor desde março de 2021 com desconforto sobre fiscal

Às 17h39, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,85%, a 5,7610 reais na venda.

A moeda norte-americana chegou a oscilar pontualmente em baixa ante o real no fim da manhã, mas as cotações se mantiveram em alta na maior parte do tempo, acompanhando o viés positivo visto também no exterior.

Por trás do movimento estava a percepção de que o Federal Reserve tende a ser mais cauteloso em seu ciclo de corte de juros, além da expectativa de que o republicano Donald Trump será o vencedor da disputa presidencial com a democrata Kamala Harris, na próxima semana.

Trump tem prometido adotar medidas consideradas inflacionárias, como o aumento das taxas de mercadorias chinesas, a redução de impostos e o bloqueio da mão de obra imigrante. Neste cenário, os rendimentos dos Treasuries têm ganhado força, assim como o dólar.

Além do exterior, a falta de medidas concretas do governo Lula para conter o déficit primário ajudava a sustentar as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e o dólar ante o real.

Durante a tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o conjunto de medidas ainda está em análise e não há uma data para divulgação.